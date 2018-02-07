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Минфин США рассмотрит отмену двойного налогообложения с Арменией

Минфин США рассмотрит отмену двойного налогообложения с Арменией
7 февраля 2018 - 12:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр финансов США Стивен Мнучин в ходе слушаний в Конгрессе в ответ на вопрос конгрессмена Бреда Шермана заявил, что готов дать своим сотрудникам распоряжение изучить давно назревшее соглашение о двойном налогообложении с Арменией, что устранит барьеры для роста экономических отношений США и Армении. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

Конгрессмены Шерман и Дэвид Валадао собрали подписи других конгрессменов и направили письмо министру финансов с призывом начать переговоры о пересмотре соглашения о двойном налогообложении с Арменией. Письмо подписали 28 конгрессменов США.

В обращении к главе Минфина Шерман спросил, сможет ли он посвятить обсуждению этого соглашения о налогообложении 28 часов (столько же, сколько конгрессменов подписали письмо), на что Мнучин ответил утвердительно.

Глава АНКА Раффи Ампарян поблагодарил Шермана за инициативу и ее последовательное продвижение, выразив надежду, что Минфин США предпримет меры по снятию барьеров, препятствующих экономическому сотрудничеству Армении и США.

В США действуют соглашения об избежании двойного налогообложения с многими небольшими странами, включая Эстонию, Ямайку, Латвию, Литву, Мальту и Словению. Армения имеет договоры об избежании двойного налогообложения со многими передовыми странами, включая Австрию, Бельгию, Канаду, Китай, Францию, Италию, Нидерланды, Польшу, Россию и Великобританию.

Photo: AP/REX/SHUTTERSTOCK
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