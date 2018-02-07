Минфин США рассмотрит отмену двойного налогообложения с Арменией
7 февраля 2018 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр финансов США Стивен Мнучин в ходе слушаний в Конгрессе в ответ на вопрос конгрессмена Бреда Шермана заявил, что готов дать своим сотрудникам распоряжение изучить давно назревшее соглашение о двойном налогообложении с Арменией, что устранит барьеры для роста экономических отношений США и Армении. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).
Конгрессмены Шерман и Дэвид Валадао собрали подписи других конгрессменов и направили письмо министру финансов с призывом начать переговоры о пересмотре соглашения о двойном налогообложении с Арменией. Письмо подписали 28 конгрессменов США.
В обращении к главе Минфина Шерман спросил, сможет ли он посвятить обсуждению этого соглашения о налогообложении 28 часов (столько же, сколько конгрессменов подписали письмо), на что Мнучин ответил утвердительно.
Глава АНКА Раффи Ампарян поблагодарил Шермана за инициативу и ее последовательное продвижение, выразив надежду, что Минфин США предпримет меры по снятию барьеров, препятствующих экономическому сотрудничеству Армении и США.
В США действуют соглашения об избежании двойного налогообложения с многими небольшими странами, включая Эстонию, Ямайку, Латвию, Литву, Мальту и Словению. Армения имеет договоры об избежании двойного налогообложения со многими передовыми странами, включая Австрию, Бельгию, Канаду, Китай, Францию, Италию, Нидерланды, Польшу, Россию и Великобританию.
Photo: AP/REX/SHUTTERSTOCK
Самое значимое
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
Последние новости
Эрдоган «позавидовал» стулу Папы Римского и потребовал такой же для себя Увидев это, Эрдоган резко отреагировал. Он немедленно потребовал, чтобы стул был заменен на кресло как у папы Франциска
Визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион стартовал с Азербайджана На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы переговоров по урегулированию карабахского конфликта
Создатели «Игры престолов» займутся новой серией «Звездных войн» Творчество Бениоффа и Уасса будет отделено от классической саги о Люке Скайуокере и недавно анонсированной новой трилогии Райана Джонсона
Землетрясение на Тайване: 4 погибших, около 250 раненых Как сообщают пожарные, по меньшей мере четыре здания в центре города частично обрушились или получили повреждения