Армения - в топ-5 самых дешевых направляений для отдыха россиян
7 февраля 2018 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в пятерку стран, где туристы из России могут дешевле всего провести каникулы. К такому выводу пришли специалисты туристического поисковика Skyscanner, которые взялись подсчитать расходы самостоятельных путешественников - россиян на вояж в разные страны: перелет, проживание в отеле или частном секторе, питание в местных кафе, общественный транспорт на месте и недорогие развлечения.
Таким образом, специалисты подсчитали, что на 14-дневный отдых в Армении двоим россиянам нужно 85.500 рублей, пишет «Комсомольская правда».
Из пяти самых бюджетных маршрутов - три без моря, для пляжного отдыха остаются Абхазия и Индия. Первое и второе места занимают Белоруссия и Молдавия.
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