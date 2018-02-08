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На открытии Олимпиады флаг Армении понесет лыжник Микаел Микаелян

На открытии Олимпиады флаг Армении понесет лыжник Микаел Микаелян
8 февраля 2018 - 17:51 AMT

PanARMENIAN.Net - 9 февраля на «Олимпийском стадионе» в Пхёнчхане состоится торжественная церемония открытия 23-х зимних Олимпийских игр.

На открытии Игр флаг Армении понесет лыжник Микаел Микаелян. В составе армянской делегации в олимпийском параде примут участие также руководитель делегации Гагик Большикян, олимпийцы Катя Галстян и Ашот Карапетян, тренеры сборных Армении по лыжному и горнолыжному спорту Артур Микаелян и Сейран Арутюнян и генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян, сообщает пресс-служба НОКА.

Старт 23-х зимних Олимпийских игр будет дан 9 февраля, в 15:00 по ереванскому времени.

В Южной Корее утром 8 февраля начались первые соревнования зимней Олимпиады. На льду керлингового центра в Пхенчхане российские спортсмены, выступающие в дабл-миксте, со счетом 3:9 уступили представителям США.

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