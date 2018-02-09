На ряде дорог Армении гололед: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 9 февраля по положению на 10:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

9-11 февраля в отдельных местах, 12 февраля в большинстве регионов республики время от времени ожидаются слабые осадки.

На Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.