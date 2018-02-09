Нобель Арустамян: Минимум 2 клуба российской премьер-лиги мечтали взять Мхитаряна в аренду

PanARMENIAN.Net - Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в новом выпуске программы «Секретные материалы» на канале в YouTube рассказал, что полузащитником сборной Армении Генрихом Мхитаряном, перешедшим из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», этой зимой интересовались как минимум два клуба из российской Премьер-Лиги.

«Мы знаем, какая непростая история была у Мхитаряна с «Манчестер Юнайтед» и Жозе Моуринью, но тем не менее отметим, что Генрих опять-таки выбрал футбол. Он остался в Англии, хотя лично я знаю как минимум две команды российской премьер-лиги, которые хотели, мечтали взять Мхитаряна в аренду на ближайшие полгода, понимая, что выкупить трансфер у МЮ практически невозможно»,- заявил Арустамян, пишет Sports.ru.

По его словам, клубы предпринимали попытки и рассматривали возможность взять игрока в аренду до конца сезона.

«Но Генрих дал понять, что хочет играть в Европе. Пока мы его в России не увидим. Но, возможно, через несколько лет он все же поиграет в России», – сказал Арустамян.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.