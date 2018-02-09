Алиев «переплюнул» Бердымухамедова по количеству написанных книг

PanARMENIAN.Net - 8 февраля вышла в свет 53-я книга многотомника президента Азербайджана Ильхама Алиева «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Материалы, собранные в 53-й книге многотомника, охватывают период с сентября по октябрь 2012 года.В издании собраны материалы о рабочих визитах Алиева, переговорах, заявлениях для печати, подписанных документах, встречах с главами государств и правительств, приемах и прочем.

Книги выходят в свет с завидной скоростью и периодичностью. Так, 7 февраля вышел 52-й том, 6-го - 51-й. В общем с сентября 2017 года вышли 11 томов многотомника Алиева. Во всех книгах Алиев описывает политические события, в которых он принимает участие.

Азербайджанскому президенту удалось обойти даже президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, на счету которого более 40 книг. Бердымухамедов в своих книгах затрагивает более широкий спектр тем: он пишет о вооруженных силах, лекарственных растениях, чае, туркменских национальных традициях и «счастливой жизни». Только за 2016 год президент Туркменистана написал 7 книг.

В средних школах Туркменистана от учителей на уроках требуют использования пословиц и цитат из книг президента Гурбангулы Бердымухамедова