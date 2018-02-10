Итальянцы протестуют против азербайджанского газопровода: Прошли массовые столкновения

PanARMENIAN.Net - 9 февраля в итальянской провинции Лечче вновь прошли массовые столкновения противников строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, c полицией.

Согласно данным итальянской полиции, участники акции протеста забросали камнями транспортные средства консорциума ТАР. В ответ на эти действия полиция была вынуждена применить силу против протестующих, пишет Haqqin.az со ссылкой на итальянское издание AND kronos.

Пресс-секретарь движения No Tap Джанлука Маджоре заявил изданию, что в результате столкновения протестующих с полицией травмы различной степени тяжести получили двое человек: 53-летняя женщина и 46-летний мужчина. Женщина была доставлена в больницу.

Итальянское издание пишет, что эти акции протеста местных жителей и экологов повторяются каждое утро на протяжении трех последних дней. Причиной акции протеста стало то, что Совет директоров Европейского инвестиционного банка (EIB) 6 февраля одобрил выделение кредита в размере 1,5 млрд евро на реализацию проекта строительства Трансадриатического газопровода (TAP).

В конце марта 2017 года Государственный совет Италии дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), которое позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству трубопровода, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ. Высший административный суд Италии также вынес решение о продолжении строительства газопровода, посредством которого азербайджанский газ попадет в Европу.