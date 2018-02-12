Названы основные версии крушения пассажирского самолета в РФ
12 февраля 2018 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Основные — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера. Об этом сообщает СКР.
Следователи также проверят другие возможные причины катастрофы.Два специалиста, проводившие последнее техобслуживание разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, были на борту в момент катастрофы.
На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало, отмечает пресс-служба СКР.
«Радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер», — говорится в сообщении Следственного комитета, пишет Lenta.ru.
Специалисты работают в Саратове, Орске, Оренбурге и Москве. Проводится проверка эксплуатационной документации «Саратовских авиалиний». Следователи допрашивают сотрудников авиакомпании и аэропорта Домодедово.Ространснадзор начал внеплановые проверки всех служб, готовивших Ан-148 к вылету. Они пройдут как в «Саратовских авиалиниях», так и в аэропорту Домодедово, откуда вылетел самолет, сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.
Самолет имел сертификат летной годности сроком до 1 июня. Об этом сообщили в Саратовской транспортной прокуратуре.
Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли. В их числе - двое армян.
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