ООН: 230 мирных сирийцев погибли от авиаударов войск Асада и России

PanARMENIAN.Net - За последнюю неделю в Сирии погибли 277 мирных жителей, 230 из них - в результате авиаударов правительственных войск президента Сирии Башара Асада и их союзников. Такие данные представил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Союзниками сирийского президента Башара Асада выступают Россия, Иран и «Хезболла», но из них только РФ применят в конфликте авиацию.

По данным ООН, еще 812 мирных сирийцев получили ранения. «Последняя неделя стала одним из наиболее кровавых периодов за все время конфликта», - указал аль-Хусейн, пишет Deutsche Welle.

Большая часть авианалетов приходится на подконтрольные сирийской оппозиции территории Восточной Гуты под Дамаском и Идлиба на северо-западе страны.

«Безжалостную природу этих атак отражают сообщения о том, что удары авиации пришлись по меньшей мере на девять медицинских учреждений», - добавил верховный комиссар ООН по правам человека. Зейд Раад аль-Хусейн упомянул также о ракетных обстрелах жилых районов Дамаска с территорий, удерживаемых оппозицией, в результате чего не менее семи гражданских лиц были убиты и 18 ранены.

Он подчеркнул, что бомбардировки мирного населения в Восточной Гуте, Идлибе и Дамаске могут быть отнесены в разряд военных преступлений. «После семи лет паралича в Совбезе ООН ситуация в Сирии взывает к тому, чтобы ее рассмотрел Международный уголовный суд (в Гааге. - ред.)», - заключил аль-Хусейн.

6 февраля в жилых районах Думы (недалеко от столицы Дамаска) в результате серии авиаударов погибли по меньшей мере 31 мирный житель, в том числе 12 женщин и четверо детей, а также получили ранения более 100 мирных жителей, в том числе 37 детей.