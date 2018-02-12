Американские ученые нашли эффективное лекарство против рака
12 февраля 2018 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые Онкологического центра в Джорджтауне (США) выяснили, что сочетание препаратов, направленных против образования новых сосудов и стимулирующих иммунную систему, позволяет успешно бороться с агрессивным раком без побочных эффектов.
Показано, что препарат акситиниб блокирует ангиогенез — процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани, который в злокачественных опухолях протекает очень интенсивно. Иммуномодулирующий агент — пембролизумаб — является ингибитором контрольных точек иммунной системы. Контрольными точками называют специфические белки, которые используются опухолью для обмана лимфоцитов и избегания ее атаки.
Пембролизумаб одобрен FDA для лечения пациентов с несколькими типами рака, включая меланому, рак легких, мочевого пузыря, головы и шеи, пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.
Ранее попытки создать комбинированный препарат из лекарств, блокирующих ангиогенез, и иммуномодуляторов приводили к получению чрезмерно токсических соединений. Однако результаты клинического исследования с участием 52 пациентов с раком почки показали, что новое средство более безопасно. У более 90% больных наблюдалась ремиссия, а время, когда не наблюдалось прогрессирования заболевания, составило 20,3 месяца.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Минобороны Армении опровергает слухи азербайджанских СМИ о попытке диверсии Лишь в представлении азербайджанцев армянские диверсанты на «УАЗ»-е с белыми номерами могли бы пойти на диверсию
Президент Армении: Пока в Баку будут бредить о захвате Еревана, проблему Карабаха не решить По его словам, пока в Азербайджане не откажутся от этого подхода, «продолжат бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем иметь надежд, что проблема может быть решена»
Гильдия сценаристов США назвала самые интересные фильмы 2017 года «Прочь» рассказывает о знакомстве чернокожего фотографа с богатыми родителями его белой девушки
В РПА «есть желание» выдвинуть Сержа Саргсяна на пост премьера Армении По его словам, премьер-министром не становятся просьбами или претензиями. Багдасарян отметил, что он лично готов предложить на этот пост кандидатуру Саргсяна