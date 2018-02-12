Минобороны Армении опровергает слухи азербайджанских СМИ о попытке диверсии
12 февраля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг слухи, распространяемые в азербайджанскИх СМИ, о якобы диверсионной попытке ВС Армении. Соответствующее заявление Ованнисян опубликовал на своей странице в Facebook.
Минобороны Азербайджана и азербайджанские СМИ заявили, что якобы ВС Армении предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении Казаха армяно-азербайджанской госграницы на машине марки «УАЗ».
«Лишь в представлении азербайджанцев армянские диверсанты на «УАЗ»-е с белыми номерами могли бы пойти на диверсию. А почему фотография автомобиля сделана сзади? Если они заметили машину, а где же тогда диверсанты?» - говорится в записи.
Азербайджанское агентство АПА опубликовало видео, на котором виден «УАЗ», однако не с черными госномерами Минобороны РА, а белыми.
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