// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Минобороны Армении опровергает слухи азербайджанских СМИ о попытке диверсии

Минобороны Армении опровергает слухи азербайджанских СМИ о попытке диверсии
12 февраля 2018 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг слухи, распространяемые в азербайджанскИх СМИ, о якобы диверсионной попытке ВС Армении. Соответствующее заявление Ованнисян опубликовал на своей странице в Facebook.

Минобороны Азербайджана и азербайджанские СМИ заявили, что якобы ВС Армении предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении Казаха армяно-азербайджанской госграницы на машине марки «УАЗ».

«Лишь в представлении азербайджанцев армянские диверсанты на «УАЗ»-е с белыми номерами могли бы пойти на диверсию. А почему фотография автомобиля сделана сзади? Если они заметили машину, а где же тогда диверсанты?» - говорится в записи.

Азербайджанское агентство АПА опубликовало видео, на котором виден «УАЗ», однако не с черными госномерами Минобороны РА, а белыми.

Ссылки по теме:
Запись Арцруна Ованнисяна в Facebook
 Самое значимое
Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и ФранциюАвиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
 Статьи
Пыхтите на здоровье

Грузины декриминализировали марихуанну - и что там у армян?

 Самое читаемое в разделе
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Гололед на некоторых дорогах Армении: Ларс закрыт для грузовиков
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Член ИГ пытался въехать в Армению: Спецслужбы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Архив за 12 февраля 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в Румынии IWF и федерация Румынии пришли к соглашению, и соревнование вместо Албании пройдет в столице Румынии. Сроки не изменились - с 26 марта по 1 апреля
Иранка притворилась мужчиной ради похода на футбольный матч Иранки из движения «Белые платки» начали бороться за отмену запрета еще в 2005 году
Оба «черных ящика» разбившегося Ан-148 найдены Самописцы имеют сильные повреждения, но, по предварительным данным, пригодны для расшифровки. В настоящее время их доставляют в лабораторию
Саакашвили задержали в киевском ресторане (видео) 5 февраля суд в Киеве отклонил апелляцию Михаила Саакашвили на отказ Государственной миграционной службы предоставить ему политическое убежище в Украине