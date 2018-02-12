Иранка притворилась мужчиной ради похода на футбольный матч
12 февраля 2018 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Иранка рассказала о способе обойти запрет на посещение женщинами футбольных матчей.
Как рассказала жительница города Ахваз по имени Шабнам, в сентябре 2017-го во время матча команд из Ирана и Сирии в рамках отборочного турнира чемпионат мира 2018 года местных женщин не пропускали на стадион, в то время как сирийки спокойно проходили на трибуны. В декабре Шабнам решилась на радикальные меры и перевоплотилась, чтобы попасть на игру иранской премьер-лиги между командами «Персеполис» и «Фулад», пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Al-Monitor.
«В конце концов я решилась стать мужчиной на один день, со всеми сопутствующими трудностями. Я состригла ногти, сняла с них лак, нарисовала себе бороду и усы и пошла на стадион в парике и мужской одежде», — поведала она.
Иранки из движения «Белые платки» начали бороться за отмену запрета еще в 2005 году. Активистки даже обращались в международную федерацию футбола (FIFA) с просьбой повлиять на ситуацию. Они устроили акцию протеста возле стадиона «Азади» в Тегеране, куда охрана спокойно пропускала фанаток других национальностей. Тогда некоторые женщины попытались проникнуть на игру под видом мужчин.
После акций протеста занимавший в то время пост президента Ирана Махмуд Ахмадинежад пообещал отменить запрет. Однако религиозные консерваторы не дали этого сделать, так как, по их словам, это нарушало нормы шариата.
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