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Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт

Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
13 февраля 2018 - 11:18 AMT

PanARMENIAN.Net - 13 февраля, по положению на 10:30, автодороги на территории Армении в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

15-17 февраля прогнозируется погода без осадков. Во второй половине дня 13 февраля, 14 февраля в большинстве регионов республики время от времени ожидаются осадки.

На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.

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