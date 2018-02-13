Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 13 февраля, по положению на 10:30, автодороги на территории Армении в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

15-17 февраля прогнозируется погода без осадков. Во второй половине дня 13 февраля, 14 февраля в большинстве регионов республики время от времени ожидаются осадки.

На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.