Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
13 февраля 2018 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - 13 февраля, по положению на 10:30, автодороги на территории Армении в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
15-17 февраля прогнозируется погода без осадков. Во второй половине дня 13 февраля, 14 февраля в большинстве регионов республики время от времени ожидаются осадки.
На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.
Самое значимое
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
Последние новости
Forbes Woman: 5 признаков, что вы не в Москве, а в Ереване В статье рекомендуется побывать на Каскаде и сходить в Матенадаран, а также сходить на джазовый концерт
Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй» Эти сведения можно будет увидеть в списке людей, посмотревших публикацию, — если один из них сделает снимок экрана, то возле имени такого человека отобразится специальный значок
Армянские шахматисты примут участие в мужском индивидуальном ЧЕ в Батуми В турнире по предварительным данным примут участие 280 шахматистов из 31 страны
На Олимпиаде в Пхенчхане выявлен первый случай применения допинга Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отстранении от соревнований японского шорт-трекиста Кэя Сайто