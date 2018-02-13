// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Премьер Испании против перехода Неймара в «Реал»

Премьер Испании против перехода Неймара в «Реал»
13 февраля 2018 - 13:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил мнение, что «Реалу» не нужен нападающий ПСЖ Неймар.

По его словам, нынешние форварды команды Криштиану Роналду и Карим Бензема, а также полузащитник Гарет Бэйл еще не сказали своего последнего слова.

«Не знаю, нужно ли «Реалу» приобретать Неймара. Еще недавно Роналду, Бензема и Бэйл считались очень полезными игроками для команды. А через несколько месяцев уже сомневаются в них. Я же сам верю в них. Нужно оценивать будущее перспективы. Лично мне не хочется, чтобы Неймар переходил в «Реал», – заявил Рахой, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AS.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар перейдет в мадридский «Реал», если поможет своему клубу выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2017/2018. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи пообещал форварду, что в случае победы в турнире отпустит его в Испанию летом 2018 года.

Ссылки по теме:
Sport-express.ru. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИСПАНИИ НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ НЕЙМАР ПЕРЕХОДИЛ В "РЕАЛ"
ESPN. Real Madrid should not sign Neymar from PSG - Spain prime minister
 Самое значимое
Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess FestivalАронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
Китайский клуб хочет купить РоналдуКитайский клуб хочет купить Роналду
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Globe Soccer Awards-2017: Лучший игрок - Роналду, клуб - «Реал», тренер - Зидан
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Forbes Woman: 5 признаков, что вы не в Москве, а в Ереване В статье рекомендуется побывать на Каскаде и сходить в Матенадаран, а также сходить на джазовый концерт
Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй» Эти сведения можно будет увидеть в списке людей, посмотревших публикацию, — если один из них сделает снимок экрана, то возле имени такого человека отобразится специальный значок
СМИ: Фильм «Храброе сердце» получит продолжение Эпическая драма так и будет называться «Роберт I», а ее режиссером выступит Ричард Грэй
Эрдоган: Решение США о поддержке курдов в Сирии отразится на действиях Турции Пентагон запросил дополнительные $300 млн для обучения и тренировки формирований «Сил демократической Сирии» (СДС)