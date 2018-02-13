Премьер Испании против перехода Неймара в «Реал»
13 февраля 2018 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил мнение, что «Реалу» не нужен нападающий ПСЖ Неймар.
По его словам, нынешние форварды команды Криштиану Роналду и Карим Бензема, а также полузащитник Гарет Бэйл еще не сказали своего последнего слова.
«Не знаю, нужно ли «Реалу» приобретать Неймара. Еще недавно Роналду, Бензема и Бэйл считались очень полезными игроками для команды. А через несколько месяцев уже сомневаются в них. Я же сам верю в них. Нужно оценивать будущее перспективы. Лично мне не хочется, чтобы Неймар переходил в «Реал», – заявил Рахой, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AS.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар перейдет в мадридский «Реал», если поможет своему клубу выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2017/2018. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи пообещал форварду, что в случае победы в турнире отпустит его в Испанию летом 2018 года.
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