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Президент НКР: Противник должен знать - попытка говорить на языке силы обречена на провал

Президент НКР: Противник должен знать - попытка говорить на языке силы обречена на провал
13 февраля 2018 - 14:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Противник должен всегда знать, что попытка говорить с Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой) на языке силы обречена на провал. Об этом заявил 13 февраля президент НКР Бако Саакян на площади Возрождения в Степанакерте в ходе митинга, посвященного 30-летию Арцахского национально-освободительного движения.

«Арцахское движение является одним из тех исключительных примеров национально-освободительного движения, которое изначально придерживалось принципа восстановления исторической справедливости и попранных прав цивилизованными и мирными средствами, в строгом соответствии с международными нормами и правилами. В ответ на это власти Азербайджана, не задумываясь, вновь прибегли к насилию, организовав резню мирного армянского населения, погромы, депортацию, которые стали самыми гнусными проявлениями преступлений против человечества»,- заявил Саакян.

По его словам,в результате геноцидальной политики Азербайджана сотни тысяч армян были насильственно депортированы из своих домов, разных частей исторической родины, тысячи людей погибли и получили ранения, уничтожено богатое материальное и нематериальное наследие армянской культуры на территории нынешней Азербайджанской Республики.

«Азербайджан продолжает эту антигуманную политику и сегодня. Бакинские власти не отказались от своей цели решить арцахскую проблему силовым путем, устраивая разные провокации, ежедневно нарушая режим перемирия, проводя агрессивную политику против Арцаха и Армении в информационной, политической, дипломатической и других плоскостях»,- отметил президент НКР, подчеркнув, что все попытки Азербайджана обречены на провал.

«Гарант этого – наша мощная армия, крепкое триединство Армения-Арцах-диаспора, наш народ, созидающий своими силами собственную страну и свое светлое будущее, патриотическое и сильное поколение независимости, закаленное в ходе защиты родины. Армия обороны и армянские вооруженные силы являются одним из самых больших достижений нашей национально-освободительной борьбы, нашей независимой государственности, самым надежным гарантом обеспечения безопасности нашего народа и родины, ее естественного развития, одним из самых действенных факторов сохранения стабильности и мира в регионе»,- сказал Саакян.

Президент отметил, что за последние три десятилетия Арцах прошел серьёзный путь государственного строительства: «Наш народ эффективно решил поставленные перед ним самые сложные задачи. Мы защитили наше государство, его независимость и свободу, восстановили практически полностью разрушенную в ходе войны экономику и перешли в стадию стабильного развития. В настоящее время мы уверенно развиваем практически все отрасли экономики, последовательно повышаем жизненный уровень народа. Продолжается процесс международного признания Арцаха. Наша страна изо дня в день становится узнаваемой в мире и налаживает тесные связи с разными объединениями».

«Противник должен всегда знать, что попытка говорить с нами на языке силы обречена на провал. Наш народ, наша армия и все армянство в любой момент даст достойный отпор на всякое посягательство на нашу свободу и независимость»,- заключил президент НКР.

Азербайджано-карабахский конфликт

Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.

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