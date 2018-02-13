// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянский лыжник Микаел Микаелян стартовал на Олимпиаде-2018

Армянский лыжник Микаел Микаелян стартовал на Олимпиаде-2018
13 февраля 2018 - 18:19 AMT

PanARMENIAN.Net - На 23-зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 13 февраля стартовали армянские спортсмены. Первым в армяснкой команде выступил Микаел Микаелян.

В лыжной дисциплине спринт Микаелян с результатом 3:37.40 занял 72-е место, сообщает пресс-служба НОКА.

Квалификационный этап преодолели лыжники, занявшие 1-30 места.

Катя Галстян не участвовала в женском спринте. 15 февраля она выступит в дисциплине 10 км свободным стилем. Следующий старт Микаеляна состоится 16 февраля (15 км свободным стилем).

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Ссылки по теме:
http://www.armnoc.am/arm/news/2896/phenchhan-2018-hayastanic-arajiny-meknarkec-miqayel-miqayelyany.html
 Самое значимое
Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess FestivalАронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
Китайский клуб хочет купить РоналдуКитайский клуб хочет купить Роналду
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Globe Soccer Awards-2017: Лучший игрок - Роналду, клуб - «Реал», тренер - Зидан
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Архив за 13 февраля 2018
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Обвиняемый в коррупционных связях с Азербайджаном итальянский парламентарий оправдан «Сегодня в миланском суде завершился процесс над известным политиком Лукой Волонте, который более 2 лет в Европе был жертвой клеветнической кампании»,- заявил он
Forbes Woman: 5 признаков, что вы не в Москве, а в Ереване В статье рекомендуется побывать на Каскаде и сходить в Матенадаран, а также сходить на джазовый концерт
Instagram будет уведомлять пользователей, если кто-то сделает скриншот их «Историй» Эти сведения можно будет увидеть в списке людей, посмотревших публикацию, — если один из них сделает снимок экрана, то возле имени такого человека отобразится специальный значок
СМИ: Фильм «Храброе сердце» получит продолжение Эпическая драма так и будет называться «Роберт I», а ее режиссером выступит Ричард Грэй