Армянский лыжник Микаел Микаелян стартовал на Олимпиаде-2018
13 февраля 2018 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - На 23-зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 13 февраля стартовали армянские спортсмены. Первым в армяснкой команде выступил Микаел Микаелян.
В лыжной дисциплине спринт Микаелян с результатом 3:37.40 занял 72-е место, сообщает пресс-служба НОКА.
Квалификационный этап преодолели лыжники, занявшие 1-30 места.
Катя Галстян не участвовала в женском спринте. 15 февраля она выступит в дисциплине 10 км свободным стилем. Следующий старт Микаеляна состоится 16 февраля (15 км свободным стилем).
Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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