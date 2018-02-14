Google Trends: Девушкам подарки ищут в 3,5 раза чаще, чем женам
14 февраля 2018 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В компании Google рассказали об изменениях поисковых запросов накануне праздников — 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Подарки девушкам искали в среднем в 3,5 раза чаще, чем женам, а парням — в 1,7 раза чаще, чем мужьям, следует из статистики Google Trends, пишет TJ.
При этом подарки и на 23 февраля, и на 8 марта чаще покупают женщины — 59% на День защитника отечества и 64% — на Международный женский день. На День святого Валентина чаще всего (на 40% перед 14 февраля) выбирают в подарок часы, на 8 марта — часы и браслеты (25%), а на 23 февраля — галстуки и запонки (интерес вырос сразу на 130%).
Из еды на 14 февраля чаще остальных товаров и продуктов ищут торты и завтраки, на 23 февраля — блинные торты или наполеоны. К 8 марта предпочитают салаты и блюда, приготовленные своими руками.
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