Google Trends: Девушкам подарки ищут в 3,5 раза чаще, чем женам

PanARMENIAN.Net - В компании Google рассказали об изменениях поисковых запросов накануне праздников — 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Подарки девушкам искали в среднем в 3,5 раза чаще, чем женам, а парням — в 1,7 раза чаще, чем мужьям, следует из статистики Google Trends, пишет TJ.

При этом подарки и на 23 февраля, и на 8 марта чаще покупают женщины — 59% на День защитника отечества и 64% — на Международный женский день. На День святого Валентина чаще всего (на 40% перед 14 февраля) выбирают в подарок часы, на 8 марта — часы и браслеты (25%), а на 23 февраля — галстуки и запонки (интерес вырос сразу на 130%).

Из еды на 14 февраля чаще остальных товаров и продуктов ищут торты и завтраки, на 23 февраля — блинные торты или наполеоны. К 8 марта предпочитают салаты и блюда, приготовленные своими руками.