Стрельба в школе во Флориде: 17 человек погибли
15 февраля 2018 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Не менее 17 человек погибли при нападении на школу Марджори Стоунман Дуглас американского города Паркленд, штат Флорида. Об этом сообщили в офисе шерифа.
В школе погибли как ученики, так и взрослые. 12 человек были убиты внутри здания, двое во дворе школы, один на улице. Двое раненых скончались в госпитале. Нападавший пользовался винтовкой AR-15, у него было несколько магазинов с патронами, пишет «Настоящее время».
По данным офиса шерифа, еще 14 человек были ранены, они доставлены в больницы.
Вскоре после нападения полиция задержала предполагаемого преступника. В нападении на школу подозревают бывшего студента этой школы 19-летнего Николаса Круза. Его отчислили из-за проблем с дисциплиной, сообщил шериф.
Стрельба в школе во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. Тогда при нападении на школу в Сэнди Хук погибли 26 человек.
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