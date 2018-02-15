Стрельба в школе во Флориде: 17 человек погибли

PanARMENIAN.Net - Не менее 17 человек погибли при нападении на школу Марджори Стоунман Дуглас американского города Паркленд, штат Флорида. Об этом сообщили в офисе шерифа.

В школе погибли как ученики, так и взрослые. 12 человек были убиты внутри здания, двое во дворе школы, один на улице. Двое раненых скончались в госпитале. Нападавший пользовался винтовкой AR-15, у него было несколько магазинов с патронами, пишет «Настоящее время».

По данным офиса шерифа, еще 14 человек были ранены, они доставлены в больницы.

Вскоре после нападения полиция задержала предполагаемого преступника. В нападении на школу подозревают бывшего студента этой школы 19-летнего Николаса Круза. Его отчислили из-за проблем с дисциплиной, сообщил шериф.

Стрельба в школе во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. Тогда при нападении на школу в Сэнди Хук погибли 26 человек.