PanARMENIAN.Net - Лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии и оппозиционный политик Михаил Саакашвили впредь будет бороться за политические перемены в Украине из Нидерландов. 14 февраля лидер партии «Рух новых сил» получил в Амстердаме документ, дающий право на проживание и работу в Евросоюзе.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытии в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», - написал он на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили получил вид на жительство в Нидерландах, поскольку он женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс и имеет от нее двоих детей, которые также граждане этой страны, пишет Deutsche Welle.

В настоящее время экс-президент Грузии является лицом без гражданства, поскольку он был лишен и грузинского, и украинского гражданства. Он прибыл в Нидерланды из Польши, куда его выдворили украинские власти днем ранее на основании соглашения о реадмиссии.

В интервью агентству AFP в Роттердаме Саакашвили поделился планами на будущее. Он, в частности, обещал продолжать борьбу против коррупции в Украине и вернуть себе украинское гражданство.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.