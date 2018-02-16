Слова Невзорова об Алиеве вызвали волну истерии в Азербайджане

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане поднялась волна истерии в связи с высказываниями советского и российского журналиста, репортера, телеведущего Александра Невзорова о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве. Невзоров назвал Алиева «опасным сумасшедшим».

Советский и российский журналист, репортер, телеведущий Александр Невзоров назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «опасным сумасшедшим». Такое заявление журналист сделал во время передачи «Невзороские среды» на радиостанции «Эхо Москвы», комментируя заявление Алиева о намерении «вернуть Ереван».

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов посчитал слова Невзорова оскорбительными.

«Невзоров, думаю, никогда не осознает, что он не то что несостоявшаяся неличность, а просто аномальное явление, он фейк human being. Он настолько аномальный, что все, что он пытается создать, умирает через 600 секунд. Ему хорошо бы «творить» в психушке. Там его «поймут», - написал Мамедов в Facebook.

По его словам, «этот Невзоров, оказывается, знает за какие «услуги» перед кем плясать».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.