Слова Невзорова об Алиеве вызвали волну истерии в Азербайджане
16 февраля 2018 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане поднялась волна истерии в связи с высказываниями советского и российского журналиста, репортера, телеведущего Александра Невзорова о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве. Невзоров назвал Алиева «опасным сумасшедшим».
Советский и российский журналист, репортер, телеведущий Александр Невзоров назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «опасным сумасшедшим». Такое заявление журналист сделал во время передачи «Невзороские среды» на радиостанции «Эхо Москвы», комментируя заявление Алиева о намерении «вернуть Ереван».
Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов посчитал слова Невзорова оскорбительными.
«Невзоров, думаю, никогда не осознает, что он не то что несостоявшаяся неличность, а просто аномальное явление, он фейк human being. Он настолько аномальный, что все, что он пытается создать, умирает через 600 секунд. Ему хорошо бы «творить» в психушке. Там его «поймут», - написал Мамедов в Facebook.
По его словам, «этот Невзоров, оказывается, знает за какие «услуги» перед кем плясать».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
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