В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 17 февраля, по положению на 09:30 часов, в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

20 февраля на территории республики ожидается погода без осадков, 18-19 февраля время от времени ожидается дождь.

На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.