Эпидемия кори в Грузии: Зафиксировано 268 случаев
17 февраля 2018 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии зафиксирована эпидемическая вспышка кори. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
«Скрывать нечего, в стране эпидемическая вспышка кори»,- сказал он.
«По данным на сегодняшний день, в Грузии 268 случаев. Особенно много случаев фиксируется в Аджарии - 65-70% сконцентрированно именно там, но их становится больше и в Тбилиси», - сообщил Гамкрелидзе, пишет Грузия-Online.
Он призвал население страны провести иммунизацию, чтобы защитить и себя, и будущее поколение.
«У многих детей, к сожалению, нет прививки от кори. Ведется весьма детальный анализ во всех детсадах, во всех школах, - привиты ли дети. Но, в то же время, высок процент кори у взрослых, особенно возрасте от 20 до 40 лет и особенно у женщин. Женщины, которые планируют рожать, обязательно должны быть привиты. Если мать не привита или не переболела корью, рожая, она не передает новорожденному иммунитет. Примерно 17% сегодняшних случаев – это дети до 1 года. Корь во время беременности или в младенческом возрасте - очень серьезное заболевание », - сообщил Амиран Гамкрелидзе.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости (индекс контагиозности приближается к 100 %), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
По оценкам ВОЗ, в мире в 2011 году от кори умерло 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет.
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«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
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