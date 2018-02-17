Эпидемия кори в Грузии: Зафиксировано 268 случаев

PanARMENIAN.Net - В Грузии зафиксирована эпидемическая вспышка кори. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

«Скрывать нечего, в стране эпидемическая вспышка кори»,- сказал он.

«По данным на сегодняшний день, в Грузии 268 случаев. Особенно много случаев фиксируется в Аджарии - 65-70% сконцентрированно именно там, но их становится больше и в Тбилиси», - сообщил Гамкрелидзе, пишет Грузия-Online.

Он призвал население страны провести иммунизацию, чтобы защитить и себя, и будущее поколение.

«У многих детей, к сожалению, нет прививки от кори. Ведется весьма детальный анализ во всех детсадах, во всех школах, - привиты ли дети. Но, в то же время, высок процент кори у взрослых, особенно возрасте от 20 до 40 лет и особенно у женщин. Женщины, которые планируют рожать, обязательно должны быть привиты. Если мать не привита или не переболела корью, рожая, она не передает новорожденному иммунитет. Примерно 17% сегодняшних случаев – это дети до 1 года. Корь во время беременности или в младенческом возрасте - очень серьезное заболевание », - сообщил Амиран Гамкрелидзе.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости (индекс контагиозности приближается к 100 %), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

По оценкам ВОЗ, в мире в 2011 году от кори умерло 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет.