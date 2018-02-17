Жители граничащего с Арменией азербайджанского региона покидают дома из-за отсутствия газа

PanARMENIAN.Net - Население граничащего с Арменией региона Шыных из-за затруднений в обеспечении топливом, имеющих место последнее время, было вынуждено обратиться за помощью к министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову. Группа жителей сел Заманлы и Мор-Мор попросила министра, используя свой авторитет, поднять перед соответствующими структурами вопрос о газификации этих населенных пунктов.

Жители одного из сел региона - Кедабека, покидают свои дома из-за отсутствия отопления.С этой проблемой сельчане уже не раз обращались в различные официальные инстанции и СМИ, однако видимых результатов это не принесло. Ситуация стала настолько острой, что началась миграция населения из этого стратегически важного региона, пишет Haqqin.az.

«Если так пойдет и дальше, наши села обезлюдеют - будем вынуждены бросить свои дома и сбежать отсюда. Зима в наших местах - затяжная. Мы уж и не знаем, как переживем нынешние холода. В лесах уже не осталось деревьев, которые можно было бы пустить на дрова», - пишут жители региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2010 году дал соответствующим структурам указание о газификации этого региона. В 2011 году сюда впервые был проложен газопровод, однако подрядчик «Азеригаз» газифицировал лишь три села из расположенных здесь 27. Зато телеканал AzTV показал репортаж о газификации якобы всех населенных пунктов этой приграничной зоны, жители же региона между тем замерзают, по старинке отапливая свои дома дровами.

Руководство «Азеригаз» заявило представителям СМИ, что жителям Шыныха не стоит ждать от них газа, потому что «регион малонаселенный и дороги здесь непроходимы для техники». Между тем только в селах Заманлы и Мор-Мор проживают более 1200 человек, здесь 220 частных домов,а расстояние от основного газопровода до их сел составляет всего 3-4 километра.