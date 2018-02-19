Армения и Россия сотрудничают в борьбе с международным терроризмом
19 февраля 2018 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 февраля директор СНБ при правительстве Армении Георгий Кутоян принял прибывшую с рабочим визитом в Ереван делегацию во главе с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает пресс-центр СНБ РА.
Армения и Россия сотрудничают в борьбе с международным терроризмом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями транснациональной преступности.
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