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Армения и Россия сотрудничают в борьбе с международным терроризмом

Армения и Россия сотрудничают в борьбе с международным терроризмом
19 февраля 2018 - 12:54 AMT

PanARMENIAN.Net - 19 февраля директор СНБ при правительстве Армении Георгий Кутоян принял прибывшую с рабочим визитом в Ереван делегацию во главе с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает пресс-центр СНБ РА.

Армения и Россия сотрудничают в борьбе с международным терроризмом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями транснациональной преступности.

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