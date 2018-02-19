PanARMENIAN.Net - 19 февраля директор СНБ при правительстве Армении Георгий Кутоян принял прибывшую с рабочим визитом в Ереван делегацию во главе с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает пресс-центр СНБ РА.

Армения и Россия сотрудничают в борьбе с международным терроризмом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями транснациональной преступности.