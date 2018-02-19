«Армения апостольская»: «Культура» о первом христианском государстве в мире

PanARMENIAN.Net - Армянское государство крестилось в самом начале IV века - это самое первое христианское государство в мире. Об этом говорится во втором посвященном Армении выпуске программы «Пешком» на телеканале «Россия - Культура».

Автор и ведущий программы Михаил Жебрак в выпуске под названием «Армения апостольская»в течение 4 минут рассказывает о Вагаршапате, Эчмиадзинском монастыре, церкви святой Рипсимэ, Ереване, соборе святого Григория Просветителя, Доме камерной музыки, горном монастыре Гегард, памятнике Комитасу, церкви святой Гаянэ и знаменитом Матенадаране.

«Армению и Россию связывает история, культура, религия», – отмечает Жебрак.

Первый выпуск был посвящен Еревану. В программе под названием «Ереван творческий» в течение 26 минут автор рассказал о древней истории Еревана, его архитектуре, памятниках, музеях.