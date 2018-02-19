«Армения апостольская»: «Культура» о первом христианском государстве в мире (видео)
19 февраля 2018 - 14:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянское государство крестилось в самом начале IV века - это самое первое христианское государство в мире. Об этом говорится во втором посвященном Армении выпуске программы «Пешком» на телеканале «Россия - Культура».
Автор и ведущий программы Михаил Жебрак в выпуске под названием «Армения апостольская»в течение 4 минут рассказывает о Вагаршапате, Эчмиадзинском монастыре, церкви святой Рипсимэ, Ереване, соборе святого Григория Просветителя, Доме камерной музыки, горном монастыре Гегард, памятнике Комитасу, церкви святой Гаянэ и знаменитом Матенадаране.
«Армению и Россию связывает история, культура, религия», – отмечает Жебрак.
Первый выпуск был посвящен Еревану. В программе под названием «Ереван творческий» в течение 26 минут автор рассказал о древней истории Еревана, его архитектуре, памятниках, музеях.
Самое значимое
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армянин установил рекорд по заворачиванию шаурмы в России (видео) Он показал различные трюки с ножами во время приготовления шаурмы, чем вызвал восторг зрителей. После чего Гиносян за 3 минуты завернул 11 штук
Ученые нашли способ замедлить старение Ученые нарушили у подоопытных грызунов механизм, отвечающий за митоз — процесс непрямого деления клетки, в ходе которого хромосомы приобретают место между двумя новыми ядрами
Турция угрожает Сирии войной По словам министра, Анкара не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG)
7 боксеров из Армении примут участие в турнире «Странджа» в Софии На ринг в Софии выйдут Артур Оганесян (49 кг), Ваге Бадалян (52 кг), Жирайр Саркисян (56 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Гурген Мадоян (69 кг), Амбарцум Акопян (75 кг) и Гурген Оганесян (+91 кг)