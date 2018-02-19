Известны лауреаты премии BAFTA
19 февраля 2018 - 13:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Картина режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стала лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации «Лучший фильм».
Церемония вручения наград прошла 18 февраля в Королевском «Альберт-холле».
Криминальная драма повествует об истории американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери. Чтобы привлечь к своей проблеме внимание правоохранительных органов и общественности, главная героиня арендует три рекламных щита на окраине города, где размещает призыв к главному шерифу.
Кинокартина, претендовавшая на победу в девяти номинациях, взяла премии в пяти категориях, в частности за лучший фильм и лучший британский фильм. Премии за лучшую женскую роль удостоилась 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана достался Сэму Рокуэллу за роль офицера Диксона. Сценарий ленты удостоился звания «Лучший оригинальный сценарий», пишет РИА Новости.
Британская академия кино и телевизионных искусств — независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Премия BAFTA — престижная кинонаграда Великобритании.
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