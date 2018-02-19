В Армении откроют школу с углубленным изучением китайского
19 февраля 2018 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - С сентября 2018 года в Армении откроется специализированная школа с углубленным изучением китайского языка. В настоящее время идут строительные работы, заявил 19 февраля в ходе встречи с журналистами министр образования и науки Левон Мкртчян.
«Это специальная программа, китайская сторона инвестировала около 11 млн долларов. Школа размещается на территории площадью 15 тысяч кв метров и будет соответствовать всем действующим современным стандартам», - сказал министр, пишет Aysor.am.
Мкртчян отметил, что это обычная армянская школа, в которой китайский язык будет изучаться с 5-го класса.
«Это школа с углубленным изучением китайского языка. Кроме этой помощи, китайская сторона предоставит также учителей китайского языка, которые приедут и будут работать здесь, пока мы сможем подготовить свое поколение учителей китайского языка», - отметил министр.
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