Российские фигуристы впервые за 42 года остались без олимпийских медалей в танцах
20 февраля 2018 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские фигуристы впервые в истории Олимпийских игр остались без медалей в танцах на льду.
На Играх-2018 в Южной Корее пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняла пятое место, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали 12 результат, пишет Gazeta.ru.
Таким образом, эта Олимпиада стала первой с включения танцев в программу Игр в 1976 году, на которой российские или советские танцоры не смогли взять медаль.
Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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