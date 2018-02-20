Российские фигуристы впервые за 42 года остались без олимпийских медалей в танцах

PanARMENIAN.Net - Российские фигуристы впервые в истории Олимпийских игр остались без медалей в танцах на льду.

На Играх-2018 в Южной Корее пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняла пятое место, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали 12 результат, пишет Gazeta.ru.

Таким образом, эта Олимпиада стала первой с включения танцев в программу Игр в 1976 году, на которой российские или советские танцоры не смогли взять медаль.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.