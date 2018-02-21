Global Finance третий год подряд признает Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении
21 февраля 2018 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Авторитетный журнал Global Finance уже в третий раз признал Америабанк лучшим инвестиционным банком года в Армении.
Оценка была осуществлена на основе таких важных критериев, как доля на рынке, количество и объем сделок, качество обслуживания, предоставленный консалтинг, структуризация сделок, новации, ценообразование, репутация на рынке и другое.
Полный список лучших инвестиционных банков будет опубликован в апрельском номере Global Finance.
ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.
Самое значимое
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
«Существует достаточно доказательств того, что спреи Monsanto отравили нашу среду, способствуя резкому вымиранию пчел»,- написал Танкян
В рейтинге Армения занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В РФ в прокат выходит третья часть «О чем говорят мужчины» Лента режиссера Флюзы Фархшатовой расскажет о путешествии героев франшизы Леше, Славе, Саше и Камиле в Санкт-Петербург
Документ о реализации приоритетов партнерства Армения-ЕС подписан В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-ЕС, участия Армении в различных проектах ЕС, в частности, COSME и HORIZON 2020
Второй армянский боксер преодолел 1-й этап турнира «Странджа-2018» Гурген Оганесян (+91 кг) победил боксера из Болгарии, а Жирайр Саркисян (56 кг) уступил представителю Испании
Из Армении в Ростов незаконно ввели обезьян: Им грозит смерть Животные перевозились в клетках и переносках по одной-две особи в каждом отсеке