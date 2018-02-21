Global Finance третий год подряд признает Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении

PanARMENIAN.Net - Авторитетный журнал Global Finance уже в третий раз признал Америабанк лучшим инвестиционным банком года в Армении.

Оценка была осуществлена на основе таких важных критериев, как доля на рынке, количество и объем сделок, качество обслуживания, предоставленный консалтинг, структуризация сделок, новации, ценообразование, репутация на рынке и другое.

Полный список лучших инвестиционных банков будет опубликован в апрельском номере Global Finance.

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.