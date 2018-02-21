Нападающий Гарегин Машумян: Рад оказаться в «Спартаке»
21 февраля 2018 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий национальной сборной Армении по футзалу Гарегин Машумян, перешедший в московский МФК «Спартак», поделился эмоциями от своего дебюта в матче с саратовской «Волгой». Он выразил радость в связи с переходом в «Спартак».
«В первую очередь, хочу сказать, что благодарен «Спартаку» за веру в меня. Я очень рад оказаться в таком великом клубе. Это большой вызов для меня. Думаю, что смогу помочь своим партнерам по команде добиться успеха, а также доставить радость болельщикам красно-белых»,- заявил Машумян, сообщает сайт ФК.
Говоря о языковом барьере, нападающий отметил, что в тренировочном процессе никаких проблем не возникает: «А вот отвечать на вопросы мне заметно сложнее. Я допускаю массу ошибок, вследствие чего начинаю переживать и сильно нервничать. Активно займусь улучшением языка, чтобы в кратчайшие сроки заговорить на русском».
Гарегин Машумян родился 1 сентября 1989 года в Ереване. В большом футболе выступал за «Алашкерт», «Улисс-2», «Киликию» и «Бананц». За свою карьеру нападающий провёл 37 матчей и забил четыре гола. Отметим, что один из мячей был забит в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В составе мини-футбольного клуба «Лео» Гарегин стал чемпионом Армении, а также в шести встречах Кубке УЕФА отличился шесть раз. За сборную Армении Машумян сыграл в 11 матчах и забил четыре гола.
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