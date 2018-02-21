В Армении начался прием документов для поступающих в вузы РФ

PanARMENIAN.Net - Российский центр науки и культуры в Ереване совместно с mинистерством образования и науки Армении объявляет о наборе кандидатов для поступления на 2018-2019 учебный год в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета России.

В конкурсе могут принимать участие граждане РА, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Армении (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в РА и не имеющие регистрации на территории РФ). Доступные направления подготовки по всем уровням образования, выделенные в 2018/19 году для Республики Армения, представлены в Перечне специальностей и отборочных испытаний.

Отборочные испытания для кандидатов состоятся 5-16 марта. В период с 21 по 23 марта в рамках проведения международной выставки «Образование XXI век» состоятся заседания Рабочей группы по проведению отбора кандидатов. Обучение студентов, успешно прошедших отборочные испытания, полностью оплачивается за счет средств федерального бюджета России.

С условиями приема кандидатов на обучение в вузы России и необходимыми рекомендациями можно ознакомиться на сайтах Минобрнауки России.