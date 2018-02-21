Посол: США делают все возможное для мирного урегулирования карабахского конфликта
21 февраля 2018 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - США делают все возможное для мирного урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.
«В качестве посредника в урегулировании конфликта мы делаем все возможное для мирного решения проблемы, организовывая встречи конфликтующих сторон»,- отметил он, пишет АПА.
Посол подчеркнул, что в 2018 году исполняется 30 лет со дня начала карабахского конфликта.
«Важно помнить обо всех этих событиях, помнить прошлое, извлечь урок из всего этого. Еще более важно строить лучшее будущее»,- заявил Секута.
12 февраля 1988 года началось национально- освободительное движение Нагорного Карабаха. Все началось с митинга в Гадруте, участники которого потребовали воссоединения Арцаха с Арменией. Организаторами митинга были директор Гадрутского краеведческого музея, а позже первый председатель Верховного Совета НКР Артур Мкртчян, члены комитета «Крунк», который потом трансформировался в комитет «Карабах» Игорь Мурадян, Григорий Айрапетян, Эмиль Абрамян и другие.
Самое значимое
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
В РФ в прокат выходит третья часть «О чем говорят мужчины» Лента режиссера Флюзы Фархшатовой расскажет о путешествии героев франшизы Леше, Славе, Саше и Камиле в Санкт-Петербург
Второй армянский боксер преодолел 1-й этап турнира «Странджа-2018» Гурген Оганесян (+91 кг) победил боксера из Болгарии, а Жирайр Саркисян (56 кг) уступил представителю Испании
Тарасова назвала фигуристку Медведеву великим гением «Я вообще про рекорды не думаю. Думаю про то, как они откатают. Медведева недовольна? Пусть послезавтра катается. И будет довольна», — заявила Тарасова
СМИ: Пользующиеся поддержкой США курдские силы вошли в сирийский Африн «Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны — силы уже в Афине», — сказал Хеду