Посол: США делают все возможное для мирного урегулирования карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - США делают все возможное для мирного урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«В качестве посредника в урегулировании конфликта мы делаем все возможное для мирного решения проблемы, организовывая встречи конфликтующих сторон»,- отметил он, пишет АПА.

Посол подчеркнул, что в 2018 году исполняется 30 лет со дня начала карабахского конфликта.

«Важно помнить обо всех этих событиях, помнить прошлое, извлечь урок из всего этого. Еще более важно строить лучшее будущее»,- заявил Секута.

12 февраля 1988 года началось национально- освободительное движение Нагорного Карабаха. Все началось с митинга в Гадруте, участники которого потребовали воссоединения Арцаха с Арменией. Организаторами митинга были директор Гадрутского краеведческого музея, а позже первый председатель Верховного Совета НКР Артур Мкртчян, члены комитета «Крунк», который потом трансформировался в комитет «Карабах» Игорь Мурадян, Григорий Айрапетян, Эмиль Абрамян и другие.