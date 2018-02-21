СМИ: Пользующиеся поддержкой США курдские силы вошли в сирийский Африн
21 февраля 2018 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Колонна Сирийских национальных сил (СНС) благополучно дошла до Африна. Об этом заявил официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду.
20 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ополченцы отступили после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.
«Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны — силы уже в Афине», — сказал Хеду, пишет РИА Новости.
Он также рассказал, что десятки журналистов, которые освещали передвижение колонны СНС, попали под артиллерийский обстрел на въезде в кантон Африн. По его словам, курды находятся в постоянном контакте с сирийской армией, Дамаском и властью в Африне.
«Мы 32 дня отражаем турецкую агрессию. Они, возможно, продвинулись на ряд позиций, но в целом военная кампания безуспешна», — добавил Хеду.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что курды договорились с Дамаском о вводе в Африн сирийских правительственных войск. В Анкаре эти данные опровергли, назвав дезинформацией. При этом Эрдоган заявил, что турецкие войска окружат город «в ближайшие дни».
Турция 20 января начала в Африне операцию «Оливковая ветвь» против курдских группировок, которых Анкара считает террористами.
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