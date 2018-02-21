Тарасова назвала фигуристку Медведеву великим гением

PanARMENIAN.Net - Заслуженный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянок в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане, отметив поведение спортсменок после соревнований.

Она особенно положительно отозвалась о российской фигуристке армянского происхождения Евгении Медведевой (Бабасян). Тарасова подчеркнула, что с интересом наблюдала за противостоянием Алины Загитовой и Евгении Медведевой, пишет «Спорт-Экспресс».

Медведева 21 февраля установила еще один мировой рекорд в короткой программе личных соревнований Олимпиады. Она выступила с результатом 81,61 балла. Но через 10 минут на лед вышла другая спортсменка из России – Алина Загитова – и обновила мировой рекорд Медведевой – 82,92.

«Я вообще про рекорды не думаю. Думаю про то, как они откатают. Медведева недовольна? Пусть послезавтра катается. И будет довольна», — заявила Тарасова.

Тренер отметила то, как общаются между собой номинальные соперницы. В частности, Тарасова высоко оценила мастерство Загитовой и человеческие качества Медведевой.

«Знаю Алину несколько лет. Это не сюрприз. Она настоящая звезда. Их отношения? Вы видели пресс-конференцию? Женя переводила Алину. Это о многом говорит. Женя – великий человеческий гений», — заключила Тарасова.

Ранее Медведева с мировым рекордом заняла первое место в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане. Она набрала 81,06 балла и обновила собственное мировое достижение, установленное на командном чемпионате мира 2017 года в Токио (80,85).