Мхитарян об Озиле: Почему в «Арсенале» не может быть две «десятки»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян считает, что и ему, и плеймейкеру команды Месуту Озилу одновременно найдется место на поле. Об этом армянский футболист заявил в интервью ESPN.

Несмотря на то, что в составе лондонского клуба главной звездой средней линии является Месут Озил, Мхитарян считает, что ему не придется конкурировать с немцем за место в основе, так как им обоим найдется позиция на поле.

«Некоторые говорят, что мы с Месутом не можем играть вместе, но я не понимаю такую точку зрения. Мне нравится взаимодействовать с Озилом – он великолепный футболист», — начал Мхитарян.

«Играя рядом с ним, я становлюсь лучше. Каждый знает о его способностях и навыках, так почему же мы не можем находиться на поле одновременно? Почему в Арсенале не может быть две «десятки»?», — отметил 29-летний армянин.

Мхитарян 22 февраля сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против «Эстерсунда».Ответный матч между «Арсеналом» и «Эстерсундом» состоится на стадионе «Эмирейтс».