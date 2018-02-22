Мхитарян об Озиле: Почему в «Арсенале» не может быть две «десятки»
22 февраля 2018 - 19:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян считает, что и ему, и плеймейкеру команды Месуту Озилу одновременно найдется место на поле. Об этом армянский футболист заявил в интервью ESPN.
Несмотря на то, что в составе лондонского клуба главной звездой средней линии является Месут Озил, Мхитарян считает, что ему не придется конкурировать с немцем за место в основе, так как им обоим найдется позиция на поле.
«Некоторые говорят, что мы с Месутом не можем играть вместе, но я не понимаю такую точку зрения. Мне нравится взаимодействовать с Озилом – он великолепный футболист», — начал Мхитарян.
«Играя рядом с ним, я становлюсь лучше. Каждый знает о его способностях и навыках, так почему же мы не можем находиться на поле одновременно? Почему в Арсенале не может быть две «десятки»?», — отметил 29-летний армянин.
Мхитарян 22 февраля сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против «Эстерсунда».Ответный матч между «Арсеналом» и «Эстерсундом» состоится на стадионе «Эмирейтс».
Photo. Getty Images
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