Telegram запустил вторую предпродажу своей криптовалюты

PanARMENIAN.Net - Telegram, основанный Павлом Дуровым, запустил вторую секретную предпродажу своей криптовалюты перед проведением публичного размещения токенов (ICO).

Инвесторы получили электронные письма, которые сообщают о запуске второй предварительной продажи. По данным источников, сумма выручки пока не определена, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Verge.

Ожидается, что она будет не меньше, чем объем инвестиций, привлеченных по результатам первой предпродажи, которая составила 850 миллионов долларов. Если планы по выручке будут реализованы, компания сможет получить более 1,6 миллиарда долларов еще до ICO.

В самой компании информацию о новой предпродаже комментировать отказались. Как ожидается, публичное ICO Telegram состоится в марте.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что Дуров привлек на ICO 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Максимальный чек от одного инвестора составил 20 миллионов долларов. Привлеченные средства пойдут на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network c собственной криптовалютой gram, а также мессенджера Telegram.