Невзоров ответил на истерию Азербайджана в связи с его заявлением о «сумасшествии» Алиева (видео)
23 февраля 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Советский и российский журналист, репортер, телеведущий Александр Невзоров ответил на поднявшуюся в Азербайджане волну истерии в связи с его более ранним заявлением о том, что президент этой страны Ильхам Алиев - «опасный сумасшедший». Новое заявление журналист сделал во время передачи «Невзороские среды» на радиостанции «Эхо Москвы», комментируя реакцию помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова.
«Невзоров, думаю, никогда не осознает, что он не то что несостоявшаяся неличность, а просто аномальное явление, он фейк human being. Он настолько аномальный, что все, что он пытается создать, умирает через 600 секунд. Ему хорошо бы «творить» в психушке. Там его «поймут», - написал Мамедов в Facebook.
«В прошлом выпуске «Эха» я всего лишь назвал Ильхама Алиева опасным сумасшедшим. Немедленно перевозбудилась азербайджанская сторона. Слушайте, как классно они обзываются. Меня обзывают ишаком распущенным, ишаком жалким, несостоявшимся ишаком, просто ишаком, мерзкой аномалией и придурком. Причем это не какая-то бедная журналистская братия обзывается. Это с правительственного уровня. Это про меня в официальном резюме пишет какой-то гигант президентского аппарата Новруз Мамедов, который отвечает за всю внешнеполитическую деятельность», - сказал Невзоров.
«Алиев своим бредовым заявлением о возврате Еревана заложил зримо у нас на глазах возможность нового бессмысленного взаимного массового убийства. Это он создал идеологию, ту дрянь, которая потом обязательно выстрелит и выстрелит из десятка тысяч стволов. Вот взять бы сейчас и честно, мужественно и мудро сказать, что нет никаких территориальных претензий, извините, ну, глупость сморозил. Для этого надо всего-навсего мужество»,- подытожил Невзоров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.
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