Ученые хотят создать роботов-копии умерших людей
23 февраля 2018 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведские изобретатели задумали создать цифровые копии умерших людей. В дальнейшем планируется создать роботов, внешне похожих на усопших.
В настоящее время похоронное бюро Fenix ищет добровольцев, которые бы согласились, чтобы ученые воссоздали образы их умерших родственников, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Dagen.
На первоначальном этапе планируется с помощью искусственного интеллекта воссоздать голос умершего, научив компьютерную программу отвечать на элементарные вопросы вроде организации похорон. В дальнейшем, программа голосом почившего родственника будет отвечать на простые вопросы о погоде и окружающем быте.
Изобретатели говорят, что лет 30 назад у родственников не было иной возможности вспомнить близких, кроме как просмотрев несколько фотографий. Сегодня благодаря искусственному интеллекту появится возможность немного поговорить с компьютерной программой, представляя перед собой умершего.
В ноябре 2017 года основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может быть опасней ядерного оружия. По его мнению, есть только пять-десять процентов вероятности, что искусственный интеллект не выйдет из-под контроля человека. Намного вероятнее, что роботы решат обойтись без людей, при этом по всем параметрам будут превосходить человечество.
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