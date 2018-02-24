Российское СМИ об отдыхе в Армении: Эчмиадзин, Хор Вирап и коньячные заводы

PanARMENIAN.Net - Елена Гнатик из издания Newsler.ru рассказала о своем путешествии по Армении, опубликовав вторую часть заметок.

Первая часть была опубликована ранее, в ней автор рассказала о чуде архитектуры и градостроительства, местной кухне и другие интересные подробности о стране.

«Армения славится своими горячительными напитками. Нам рассказали, что местные жители ежедневно употребляют немного коньяка. Они считают, что этот напиток прибавляет сил и энергии, восстанавливает давление. В Ереване находятся два главных коньячных производства — завод «Арарат» и винно-водочно-коньячный «НОЙ». Эти заводы проводят для всех желающих экскурсии. Причем данные заводы расположены очень интересно: завод «Арарат» (как гора) находится на возвышенности (общественный транспорт не ходит), а «Ной», наоборот, находится прямо на равнине»,- говорится в статье.

Автор рассказывает также о поездке в духовную столицу Армении - Вагаршапат, где находятся большой храмовый комплекс Эчмиадзин, резиденция Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян и центр Армянской апостольской церкви.

Гнатик побывала и в монастыре Хор Вирап, откуда «открывается еще один великолепный вид на гору Арарат».

«На территории монастыря мы встретили мужчину с очень длинными усами. Нам рассказали, что такие усы носят, те кто воевал с азербайджанцами. Длинные усы — это такая отличительная черта, гордость»,- рассказывает автор.

Подводя итоги путешествия по Армении, Гнатик отмечает, что осталась под большим впечатлением от этой Республики.

«В Ереване ты просто наслаждаешься архитектурой. Вот просто хочется гулять, рассматривая уголки города. Кроме того, армяне следят за чистотой города: не мусорят, ухаживают за зданиями, парками. Молодежь там очень воспитанная, всегда уступят место в общественном транспорте, всегда поддержат или помогут донести сумки. Они понимают, что это их малая родина, они держатся все вместе.

Если кто-то еще сомневается, ехать туда или нет, то, надеюсь, я развеяла все опасения. Вы почувствуете там заботу, уважение — то, чего в последнее время нет у нас. Может, посетив эту страну, мы станем чуточку добрее к ближнему»,- говорится в конце статьи.