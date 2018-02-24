Пирес: Мхитарян – маэстро футбола
24 февраля 2018 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник «Арсенала», чемпион мира и Европы Робер Пирес похвалил полузащитника сборной Армении и лондонского клуба Генриха Мхитаряна, назвав его «маэстро» футбола.
«Я думаю, что он идеальный игрок для «Арсенала»,- сказал Пирес в интервью BTSport.com.
«Я не просто говорю это, потому что сейчас он играет за «Арсенал». Мне Мхитарян нравился и раньше, когда был еще в Дортмунде. Он маэстро. Он любит создавать моменты. Он всегда стремится поддерживать своих партнеров, играть на команду. Он стремится хорошо ассистировать и не эгоистичен», – добавил футболист.
Говоря об отношениях Мхитаряна с Пьер-Эмериком Обамеянгом, другим новичком «Арсенала», Пирес отметил: «Теперь наши надежды связаны с дуэтом Мхитарян - Обамеянг, и я ожидаю, что они будут так же взаимодействовать, как когда-то в Боруссии».
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.
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