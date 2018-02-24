Шахматист Тигран Петросян возглавляет турнирную таблицу фестиваля «Аэрофлот Опен»
24 февраля 2018 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Москве шахматном фестивале «Аэрофлот Опен» в главном турнире «А» армянский гроссмейстер Тигран Петросян в четвертом туре сыграл вничью с Виорелом Бологаном (Молдова) и с 3,5 очками возглавляет турнирную таблицу.
Результаты других представителей Армении: Габриел Саркисян, Мануел Петросян, Арам Акопян, Айк Мартиросян – по 2 очка (24, 34, 41, 58-е места), Арман Микаелян – 1,5 (69), Шант Саркисян – 0 (92), сообщает пресс-служба НОКА.
24 февраля состоятся партии пятого тура.
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После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
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