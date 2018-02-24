Армянский стрелок завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - В венгерском городе Дъёр продолжается чемпионат Европы по стрельбе (дистация 10 м).

В соревновании юниоров в стрельбе по бегущей мишени (30+30 выстрелов) представитель Армении Оганес Маркарян стал бронзовым призером. Армянский стрелок, выбив 559 очков, прошел в финал с 4-й позиции. В полуфинале Маркарян со счетом 0:6 проиграл украинцу Денису Баблиукину, однако в борьбе за третье место со счетом 6:1 победил украинца Максима Бабушока, сообщает пресс-служба НОКА.

В стрельбе из пневматической винтовки у мужчин Грачик Бабаян, выбив 623.5 очка, занял 26-е место, а Кристиан Лауэр с 612.2 очками стал 64-м.

В этом же упражнении у женщин Ирина Лауэр выбила 617.3 очка и заняла 62-е место, Мариам Микаелян с 615.8 очками оказалась на 69- месте.

В смешанном командном упражнении в стрельбе из пневматического пистолета дуэт Норайр Аракелян и Эльмира Карапетян, выбив на двоих 762 очка, занял 4-е место.

24 февраля в стрельбе из пневматической винтовки в смешанном командном упражнении выступят пары Грачик Бабаян и Мариам Микаелян, Кристина и Ирина Лауэр, Оганес Маркарян примет участие в стрельбе по бегущей мишени (смешанный бег), Эльмира Карапетян и Норайр Аракелян выступят в личном упражнении в стрельбе из пневматического пистолета.