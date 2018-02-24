Под Салониками найден древний город
24 февраля 2018 - 16:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время строительства метро в Салониках удалось найти сотни тысяч археологических находок и обнаружить целый древний город. Об этом рассказали археологи Управления древностей Салоников и строительной компании на пресс-конференции «И древность, и метро» в Северной столице Греции.
Строительство метро в Салониках началось в 2006 году, однако затянулось из-за огромного объема археологических работ. Всего за это время обнаружили около 300 тысяч артефактов, а последней стала статуя Афродиты.
Археологи нашли город эпохи до прихода к власти в 316 год до нашей эры македонского царя Кассандра, кладбище римских времен на окраине Древней Агоры, восточный некрополь, открытое городское пространство, на котором видна организация города от основания Салоников до конца периода поздней античности, пишет РИА Новости.
В 2012 году во время работ на главной линии метро обнаружили часть города 5-го — 4-го веков до нашей эры. Ученые исследовали площадь в 3,1 гектара. По мнению археологов, у города были сильная экономика и развитые социально-политические структуры. Оставили его лишь в 315 году до нашей эры.
Еще одной интересной находкой стало кладбище римских времен (2-й — 4-й век нашей эры), которое относилось к неизвестному ранее поселению.
Раскопки на двух станциях в историческом центре Салоников, на станциях «Агия София» и «Венизелос», помогли определить принципы городского планирования Салоников от его основания до конца поздней античности. Город спроектирован в соответствии со стандартами эллинистических центров Востока. Улицы были перпендикулярны друг другу, на них стояли как жилые здания, так и помещения для производства. Конструкция сохранилась и в римские времена. В 4-м веке нашей эры мраморные улицы были окружены колоннами, а по обеим сторонам стояли большие здания с роскошными мозаичными полами, скульптурами, рассказали археологи.
Многие находки относятся к периоду от Византийской империи до большого пожара 1917 года, в котором сгорела большая часть «старого города».
Среди представленных публике артефактов — золотой венок из захоронения конца 4-го – начала 3-го века до нашей эры, многочисленные украшения, глиняные скульптурки, сосуды эллинистического периода.
По мнению археологов, находки помогают восстановить неизвестные страницы истории города и Греции.
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