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Боксер-армянин завоевал пояс чемпиона мира

Боксер-армянин завоевал пояс чемпиона мира
26 февраля 2018 - 11:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Боксер из Днепра Артем Далакян стал третьим действующим украинским обладателем чемпионского титула. Чемпион Европы по версии WBA Далакян (16-0, 11 КО) в Инглвуде, США, победил американца Брайана Вилорию (38-6, 23 КО) и стал новым чемпионом мира WBA в наилегчайшем весе.

30-летний украинский боксер армянского происхождения провел бой на очень хорошем уровне, владел преимуществом, был быстрее 37-летнего американца, больше наносил акцентированных ударов и хорошо работал в защите. В итоге, все трое рефери отдали победу Далакяну со счетом 118-110, пишетAnalitikaUA.net.

Бой за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе прошел в ночь с 24 на 25 февраля в Инглвуде, США. У боксеров перед боем был зафиксирован равный вес.

Поединок против Вилории стал для Далакяна 16-м на професипрофессио ринге. До этого он 15 поединков завершил победами. При этом 11 боев он завершил досрочно.

Ссылки по теме:
AnalitikaUA.net: Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира
Rappler. Artem Dalakian dominates Brian Viloria, nabs vacant WBA flyweight title
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