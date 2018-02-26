Храм Гроба Господня закрыт в знак протеста на неопределенный срок
26 февраля 2018 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Церковные иерархи в Иерусалиме 25 февраля в знак протеста закрыли на неопределенный срок Храм Гроба Господня (Храм Воскресения Христова), который является главной святыней христианства и местом паломничества туристов со всего мира. В необычно жестко сформулированном письме иерархи греко-католической и армянской церквей пояснили, что пошли на этот шаг в знак протеста против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле».
Они отметили, что возмущение христиан вызывает, в частности законопроект, позволяющий израильскому государству конфисковать принадлежащие церкви земельные участки, пишет Deutsche Welle.
В письме церковных иерархов проект закона назван «дискриминационным и расистским». «Израиль попирает ногами сохраняющиеся уже многие десятилетия чувствительные отношения между христианской общиной и властями», - подчеркивается в послании.
Церковь также протестует против введения муниципальных пошлин, которые, по ее мнению, нарушают статус-кво. Создается впечатление, что эти действия имеют целью «ослабить христианское присутствие в Иерусалиме», указывают авторы письма.
Городская администрация Иерусалима в свое оправдание заявляет, что пошлины введены не в отношении храмов, а в отношении таких находящихся в церковной собственности объектов, как гостиницы и залы для приемов. МИД Израиля пока не прокомментировал обвинения церковных иерархов Иерусалима.
Photo. THOMAS COEX/AFP/GETTY IMAGES
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