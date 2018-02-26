Компания Вайнштейна заявит о банкротстве
26 февраля 2018 - 13:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, в ближайшие дни подаст заявление о банкротстве, так как сорвались переговоры о ее продаже с группой инвесторов, в числе которых была предпринимательница и бывший руководитель управления США по делам малого бизнеса Мария Контрерас-Свит. Об этом говорится в сообщении компании.
«Хотя мы признаем, что такой исход является крайне нежелательным для наших сотрудников, наших кредиторов и пострадавших, у совета директоров нет выбора», - говорится в документе. Совет директоров Weinstein Co. состоит из трех человек, одним из которых является Боб Вайнштейн.
Одной из причин срыва переговоров стал судебный иск генерального прокурора штата Нью-Йорк к Weinstein Co., пишет «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.
По мнению прокурора, продажа компании оставила бы тех, кто пострадал от сексуальных домогательств и других нарушений со стороны Вайшнтейнов, без справедливой компенсации. При этом прокурор не требовал запретить или приостановить продажу продюсерской компании.
Сумма сделки с Weinstein Co. составила бы порядка $500 млн с учетом долга, оцениваемого в $225 млн.
Скандал вокруг одного из основателей компаний Miramax Films и The Weinstein Company американского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в начале октября 2017 года. О сексуальных домогательствах со стороны влиятельного продюсера объявили более 100 актрис и сотрудниц его компаний.
Впоследствии обе созданные Харви Вайнштейном и его братом компании объявили, что он отстранен от обязанностей гендиректора. Вайнштейн также был исключен из Американской академии кинематографических искусств и наук, британской академии кино и телевидения BAFTA и из американской Телевизионной академии.
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