Спринтер Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом

PanARMENIAN.Net - Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на 100 метров Усейн Болт подписал контракт с футбольным клубом. Об этом 31-летний легкоатлет объявил в Instagram.

О каком клубе идет речь, спринтер не сообщил, но обещал вскоре раскрыть детали.

«Я только что подписал контракт с футбольным клубом. Узнаете с каким в этот вторник (27 февраля - ред.)», — сообщил спортсмен.

В начале 2018 года стало известно, что Болт ищет варианты для начала карьеры футболиста. «Травма позади, и я снова в отличной форме. В марте пройду просмотр в «Боруссии» Дортмунд, после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру»,— заявил ямайский спринтер. Спортсмен рассказал о мечте выступать за «Манчестер Юнайтед».

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).