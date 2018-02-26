В Грузии запретят курить в общественных местах с мая 2018 года

PanARMENIAN.Net - В Грузии запретят курить в общественных местах. Парламент Грузии утвердил антитабачное законодательство еще в мае 2017 года. Однако закон войдет в силу 1 мая 2018 года.

Согласно изменениям, в стране вводится запрет на курение в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении. Исключение составят открытые веранды или террасы баров и ресторанов. По мнению экспертов, принятием подобного жесткого антитабачного закона Грузия приближается к европейским стандартам.

Как заявил ранее руководитель НПО «Альянс контроля табака» Георгий Бахтуридзе, в Грузии каждый третий человек является курильщиком, и ежегодно в стране от табака погибает 11 тысяч человек, 300 из которых - дети.