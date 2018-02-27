В Ереване откроется международный отель The Alexander
27 февраля 2018 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Marriott International 1 апреля откроет в центре Еревана международную гостиницу The Alexander сети A Luxury Collection.
В открывающейся под флагом международной сети отелей Starwood Hotels & Resortsгостинице будут 114 элитных номеров, включая 17 роскошных люксов и президентский люкс. Кроме того, в отеле The Alexander будут действовать 8 конференц-залов и бизнес-центр, а также крытый бассейн, спа-салон и фитнес-центр, круглосуточный ресторан, сигарный клуб и лобби-бар.
Отель в Армении откроется при сотрудничестве Starwood Hotels & Resorts с ЗАО Tsupani.
Starwood Hotels and Resorts Worldwide — американская компания, владеющая 11 сетями отелей и курортных комплексов. Включает 1300 отелей в 100 странах мира, общая вместимость — около 370 тысяч комнат. В апреле 2016 года было достигнуто соглашение о поглощении Starwood компанией Marriott International.
Самое значимое
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
Последние новости
В РФ задержали проармянского польского журналиста Мацейчука По его словам, дальнейшие последствия этого разбирательства пока не подлежат огласке
Президент Украины поздравил Артема Далакяна с завоеванием пояса чемпиона мира «Искренне поздравляем, чемпион! Желаем тебе дальнейших побед в профессиональном боксе», – написал Петр Порошенко
Сборную Белоруссии по футболу обвинили в договорном матче против Армении Национальная сборная страны сыграла матч с фиксированным результатом против Армении
Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы Чтобы не выплачивать неустойку театру, актриса предоставила медицинскую справку, но документ оказался липовым