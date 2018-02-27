В Ереване откроется международный отель The Alexander

PanARMENIAN.Net - Компания Marriott International 1 апреля откроет в центре Еревана международную гостиницу The Alexander сети A Luxury Collection.

В открывающейся под флагом международной сети отелей Starwood Hotels & Resortsгостинице будут 114 элитных номеров, включая 17 роскошных люксов и президентский люкс. Кроме того, в отеле The Alexander будут действовать 8 конференц-залов и бизнес-центр, а также крытый бассейн, спа-салон и фитнес-центр, круглосуточный ресторан, сигарный клуб и лобби-бар.

Отель в Армении откроется при сотрудничестве Starwood Hotels & Resorts с ЗАО Tsupani.

Starwood Hotels and Resorts Worldwide — американская компания, владеющая 11 сетями отелей и курортных комплексов. Включает 1300 отелей в 100 странах мира, общая вместимость — около 370 тысяч комнат. В апреле 2016 года было достигнуто соглашение о поглощении Starwood компанией Marriott International.