Аргентинские футболисты не сыграют с Азербайджаном, несмотря на предложенные Баку миллионы
27 февраля 2018 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Матч Аргентина-Азербайджан не состоится, так как аргентинские футболисты не захотели играть с командой этой страны, выбрав в качестве соперника Израиль. Аргентинская футбольная ассоциация договорилась о проведении товарищеского матча со сборной Израиля. Игра состоится 9 июня в Иерусалиме или Хайфе.
Это будет последний матч сборной Аргентины перед поездкой на чемпионат мира в Россию.
Аргентинцы отказались, несмотря на то, что Азербайджан был готов заплатить большие деньги за матч, тем более, если бы в нем принял участие звезда сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси.Известно, что такие сборные, как Аргентина, Бразилия и другие элитные национальные команды, проводят товарищеские матчи с соперниками более низкого уровня за солидное вознаграждение. В случае с Аргентиной цена заметно возрастает, если на поле выйдет Месси. По соглашению с израильтянами, сборная Аргентины получит около 2 миллионов долларов, а лидер команды проведет на поле не менее 60 минут, пишет Haqqin.az.
Израильские СМИ сообщают, что аргентинцы выбрали в спарринг-партнеры сборную Израиля, предпочтя ее команде Азербайджана, несмотря на то, что Азербайджан был готов заплатить южноамериканской команде гораздо большую сумму.Руководство Аргентинской ассоциации мотивировало свое решение возможностью посетить в Израиле святые места.
Сборная Аргентины могла приехать в Баку еще в ноябре 2017 года. Однако товарищеская встреча сборной Аргентины по футболу с Азербайджаном не состоялась. Члены сборной Аргентины не захотели играть с Азербайджаном.Переговоры достигли определенной точки. Но капитан сборной Аргентоны Лионель Месси и другие ведущие футболисты помешали их успешному завершению.Так, ассоциация предоставила возможность игрокам сделать выбор между 3 командами (Нигерия, Азербайджан, Украина). Футболисты отдали предпочтение африканской команде.
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